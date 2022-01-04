Анатолий Анатолич жестко прошелся по юбилейному концерту российского КВН, которому в 2021 году исполнилось 60 лет. Украинский ведущий был в шоке от большого количества политической пропаганды на сцене. Об этом он рассказал в Instagram-сторезе. Анатолий Анатолич отметил, что хотел посмотреть на свои любимые команды КВН, но был очень разочарован политическими шутками. "КВН — это просто позор, а все, кто участвует в этом — откровенные мерзавцы, потому что это абсолютно ангажированное политически пропагандистское мероприятие. Грустно, конечно. Раньше КВН был другим, а сейчас это просто днище", — сказал он. Ведущий также показал несколько видео из выступлений команд. На одном из которых пошутили о том, что СССР может возродиться. При этом в зале разразились аплодисменты. В другом ролике участник команда РУДН из Кении со сцены закричал "Крым — наш", чем развеселил пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Отметим, что увлечение Анатолия Анатолича КВН было еще со времен студенчества. Тогда он был капитаном сборной команды Кривого Рога. В Украине команды КВН существовали с 1991 по 2014 годы. Напомним, в Киеве таксист взорвал пассажиров, которые заявили, что ненавидят украинский язык. Мы также писали о том, что в Киевской школе разразился скандал с учительницей, заявившей, что она не украинка, а россиянка и гордится этим.