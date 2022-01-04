В декабре 2021 среднемесячная температура декабря в Киеве составила 1,6 градуса мороза. Это выше климатической нормы 1991-2020 гг. на 0,2 градуса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию. Самым холодным днем было 24 декабря, когда минимальная температура снизилась к утру до 13,2 градуса мороза, а самым теплым — 11 декабря, когда максимальная температура достигла 7,2 градуса тепла. По данным обсерватории, в Киеве на проспекте Науки за месяц выпало 66 мм осадков, что составило 140% климатической нормы. Напомним, 3 января в Киеве было установлено два температурных рекорда. Температура поднялась до 4,3 градуса, что на 0,3 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня 1899 года. Кроме того, максимальная температура в столице 3 января поднялась до 8,2 градуса тепла, превысив предыдущий рекорд для этого дня 1899 года на 2,1 градуса.