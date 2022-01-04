В Харькове на проспекте Гагарина обрушился четырехэтажный дом. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост пресс-секретаря мэрии Юрия Сидоренко в Facebook. По его словам, произошел обвал нежилого дома. "Об обвале на Гагарина, что 20. Это не жилой дом, это офисные помещения бывшего завода Авторучка, находящиеся на частной территории", — рассказал Сидоренко. В частности, пострадавших, по словам владельца помещений, нет. Предварительно, обрушение произошло из-за начавшегося рядом с обвалом строительства. "Мэр города Игорь Терехов уже дал поручение профильному заместителю Кузьмина выяснить полную информацию о том, кем, кому, как и почему было выдано разрешение на это строительство (если они вообще были выданы)", — добавил Сидоренко. Сейчас на месте происшествия работают представители полиции и ГСЧС. Обновлено 13:09 В полиции заявили, что выясняют причины обрушения стены нежилого дома в Основянском районе Харькова. В результате чего, по данным правоохранителей, пострадавших нет. "4 января в 11:30 в полицию поступило сообщение о том, что по проспекту Гагарина произошел обвал стены четырехэтажного дома. Установлено, что здание, в котором размещались офисные помещения, готовилось под снос и не использовалось", — рассказали в полиции. Информация о событиях зарегистрирована в Едином учете. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.