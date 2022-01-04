В Марганце Днепропетровской области капитально отремонтируют спортивную школу с бассейном, которой уже исполнилось более 45 лет. Это будет первое капитальное обновление заведения. Работы выполняются в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА. "Уделяем внимание развитию спортивной инфраструктуры в регионе. Для жителей области построили два современных бассейна — в Слобожанском и Никополе. Еще один возводим "с нуля" в Кривом Роге. Впервые за 45 лет обновляем корпус с бассейном Марганецкой спортивной школы №2", — рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Бассейн ДЮСШ №2 – единственный на весь город. Оборудование там уже было морально устаревшим и изношенным, стены и пол — обшарпанными. В настоящее время подрядчики завершают демонтаж. Кроме утепления фасада, замены коммуникаций и внутренней отделки, приведут в порядок чашу бассейна. Подогрев воды будут обеспечивать специальные огромные бойлеры, очистку – мощные фильтры. Сам бассейн имеет длину 25 метров, а глубину от 1,2 м до 4,5 м. Также есть две вышки для прыжков – 3 и 5 метров. В спортшколе обновят большой спортивный зал. Обустроят и три тренажерки. В общей сложности здание сможет вместить 800 человек. В Марганце 4 тыс. детей школьного возраста. Из них 1 тыс учится в городских ДЮСШ. Напомним, в Слобожанском Днепропетровской области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" построили современный бассейн, в котором одновременно заниматься могут 100 человек.