Погода в Украине после рекордно теплого начала 2022 года снова изменится. Синоптики прогнозируют, что к Рождеству 7 января в страну придет похолодание. Сильного минуса не ожидается, но после потепления изменения будут ощутимы. Что будет с погодой в стране в следующие три дня – читайте ниже в нашем материале Styler . "Похолодание, хоть и небольшое, предполагается как раз на Рождество, 7 января", — пишет Наталья Диденко. А вот среда, 5 января, будет самым теплым днем в ближайшей перспективе. По прогнозам Украинского гидрометцентра, на юге будет +9…+13, на западе и в центре +5…+10 (в Черновицкой области до +12 градусов). В северных и восточных областях температура ниже +2…+6. Осадки возможны на севере, востоке и в западных областях. Преимущественно – дождь, там где градусы ниже – со снегом.

Скрин: Погода в Украине 5 января (meteo.gov.ua) 6 января с запада зайдет поток холодного воздуха, который пока не дойдет до востока (+6…+8) и юга (+8…+13). На западе, севере и в центре +2…+6, ночью заморозки. Осадки в виде дождя со снегом ожидаются в западной части страны.

Скрин: Погода в Украине 6 января (meteo.gov.ua) На Рождество, 7 января синоптики обещают пасмурную погоду с +1…-1 днем и до -4 ночью. На юге температура будет несколько выше.

Скрин: Погода в Украине 7 января (meteo.gov.ua) Напомним, что 2022 год начался с температурных рекордов. 3 января был избит исторический максимум 1899 года.