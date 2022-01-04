В декабре прошлого года специалисты СБУ приостановили и нейтрализовали 59 хакерских атак на информационные системы органов государственной власти. При этом сотрудники СБУ проанализировали более 28 тысяч критических событий в информационной безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины. Основными типами обнаруженных киберугроз были: соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server); попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack); атаки на веб-приложения (Web App Attack); вредоносное ПО (Malware) и другие. В ведомстве сообщили, что на базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), мониторящая события в режиме реального времени и анализирующая состояние информационной безопасности. Потенциально критические события непосредственно обрабатывают аналитики безопасности, позволяющие оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в Национальном киберпространстве.