В среду, 5 января, в Украине начинается регистрация на пробное внешнее независимое оценивание. Она продлится до 22 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра образования и науки Сергея Шкарлета в Telegram. Сама сессия ВНО состоится 19 и 26 марта. Участие в пробной сессии платное и составляет около 300 гривен (тариф варьируется в зависимости от региона). Для участия в пробном ЗНО необходимо зарегистрироваться на сайте Украинского центра оценки качества образования. Тестирование по предметам: 19 марта состоится тест по: украинскому языку, украинскому языку и литературе 26 марта: история Украины, математика, математика (задание уровня стандарта), биология, география, физика, химия, иностранные языки (английский, испанский, немецкий и французский).