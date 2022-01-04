Остаться без машины в результате ее поломки, пожалуй, один из самых главных страхов каждого автомобилиста. Особенно, в период праздников, когда время можно потратить на поездки в гости или на природу, а не на утомительный поиск специалиста и ремонт. Заказать запчасти ауди и не только можно на автосервисе Oiler, который способен обслуживать несколько сотен автомобилей в день.

Автомобильные запчасти по выгодной цене можно найти при помощи удобного поисковика. Всего пара кликов и вы найдете все для:

ТО,

Кузова,

Двигателя,

Ходовой,

Амортизации,

Система зажигания, охлаждения и очистки окон,

Тормозной системы,

Привода,

Электрики.

Выбор запчастей довольно велик — для машин, начиная с 2000 года. Кроме покупки необходимых деталей, можно также заказать и их установку у специалистов. Конечно, Ауди — не единственный бренд, который обслуживается в Oiler, есть запчасти бмв и других машин, среди которых: Dacia, Chery, Ford, Fiat, KIA, Honda, Infiniti, LADA, Nissan, Toyota, Volvo, Subaru, Ssang Young, Volkswagen и не только. Только в прошлом году клиенты получили около 64 тысяч машин.

Как найти запчасти для автомобиля

Достаточно зайти на сайт автосервиса, выбрать марку, модель и год машины, и непосредственно что вы ищете. Отметим, если у вас нет времени для самостоятельного поиска необходимого, можно обратится за помощью к менеджеру и он за 10 минут найдет для вас все необходимое. От вас лишь требуется указать номер телефона, номер кузова и собственно сообщить, что ищете.

Где купить автомобильные запчасти для BMW в Украине?

На официальном сайте автосервиса Oiler представлены фирменные детали. Владельцам этих немецких машины рекомендуют обращаться внимание на:

рулевые рейки, тяги и наконечники;

поворотные валы рулевой колонки;

гидроусилители руля,

шаровые опоры,

рычаги подвески;

сайлентблоки рычагов;

стабилизатор поперечной устойчивости;

стойки стабилизатора;

втулки стабилизатора.

Где купить запчасти для Audi?

Oiler осуществляет доставку по всей Украине.

Audi считается одной из самых популярных автомобильных компаний, сотни тысяч украинцев выбирают эту марку, как за долговечность так и за и надежность. Но, как известно, нет ничего постоянного и чаще всего водителям требуется ремонт ходовой и тормозной системы. Кроме того, стоит помнить, что расходными запчастями к Ауди считаются: ремни/цепи ГРМ и вспомогательных агрегатов, ремень генератора, ролики для ГРМ и ремень вспомогательных агрегатов.