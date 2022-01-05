В пятницу христиане восточного обряда будут праздновать один из самых больших праздников – Рождество Христово.К великому Сочельнику, 6 января, на столе должно быть 12 постных блюд. Число 12 символизирует количество апостолов.
Идеями 12 постных блюд на Сочельник в Instagram поделилась irynazagorska.
Ее меню на Сочельник выглядит так:
1. Кутья.
2. Компот.
3. Пышки.
4. Маринованные грибы.
5. Голубцы песни с картофелем.
6. Жареная рыба
7. Постный борщ с грибными ушками/или грибная похлебка.
8. Винегрет (или другая вариация салата со свеклой и душистым подсолнечным маслом).
9. Вареники с картофелем и капустой.
10. Рыба маринованная.
11. Тушеная капуста с фасолью или грибами
12. Салат с рыбой и овощами (например Мимоза).Готовим 12 традиционных блюд к Сочельнику: рецепт №3 — настоящие украинские пампухиГотовим 12 традиционных блюд к Сочельнику: рецепт №2 — особые украинские голубцы