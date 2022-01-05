В Казахстане заявили о захвате аэропорта Алматы. Проходит эвакуация сотрудников. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Orda.kz. Ситуация в Казахстане существенно обострилась. Orda.kz сообщила о захвате аэропорта столицы. В аэропорту заявили, что рейсов сегодня не будет. Обновлено : в аэропорту Алматы сообщили, что в здании сейчас находятся около 45 захватчиков. "Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров. Вывели их через 11 ворот. Именно на тот момент прилетел самолет", — сообщили в пресс-службе. Военные покинули аэропорт, сотрудники аэропорта самостоятельно эвакуировали пассажиров, добавили в аэропорту. Кроме того, на фоне протестов аэропорт Актау приостановил работу. Из Киева сегодня два рейса в Алматы. Напомним, в Казахстане на фоне массовых протестов отключили ведущий Интернет и голосовую связь. Столица Казахстана вводит режим чрезвычайного положения.