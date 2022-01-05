Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что безопасность Европы напрямую зависит от безопасности от Украины. И все вопросы, которые касаются Украины, должны решаться только с ее участием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Борреля в ходе брифинга. "Не может быть безопасность Европы без безопасности Украины. Все вопросы, касающиеся безопасности Украины, должны обсуждаться при участии Украины", — сказал он. Отметим, что глава европейской дипломатии после своего визита на Донбасс также сделал заявление о наращивании российских войск у границ Украины и предупредил, что любая агрессия будет иметь масштабные последствия и огромную цену. Напомним, Боррель впервые сегодня посетил линию разграничения в Донбассе. Добавим, накануне своего визита в Украину он заявил, что ЕС будет действовать решительно в случае, если Россия совершит новые акты агрессии против Украины.