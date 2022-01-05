Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после своего визита в Донбасс сделал заявление о наращивании российских войск у границ Украины. Он предупредил, что любая агрессия будет иметь масштабные последствия и огромную цену. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга Борреля. "Сейчас конфликт находится на грани. Сейчас нарастает напряжение даже в отношении европейской безопасности. Россия необычным способом наращивает войска и оружие вдоль украинской границы", – сказал он. Глава дипломатии ЕС отметил, что во время первой встречи президентов США и России в Женеве создавалось впечатление, что они выстраивают линии коммуникации, но сейчас мир наблюдает наращивание российских войск, а также выдвижение "гарантий безопасности". "Вопрос безопасности Европы и Украины это тот вопрос, который касается украинцев и европейцев. Поэтому мы здесь сегодня, чтобы подчеркнуть полную поддержку ЕС независимости и территориальной целостности Украины… Мы здесь для того, чтобы работать вместе над деэскалацией ситуации", — заявил Боррель. Дипломат отметил, что сегодня главной целью является снижение напряжения вокруг Украины. "Наша главная цель — снижение напряжения. Это должно происходить в ходе переговоров, так и путем жестких заявлений, о поддержке Украины… Любая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и огромную цену", — добавил он. Напомним, в ближайшие дни НАТО проведет срочную встречу, чтобы обсудить ситуацию на границах Украины.