Терка требует заточки не меньше других хозяйственных устройств. Пока этот инструмент будет острым и работоспособным, бояться, что он вас подведет, не стоит. Как оказалось, заточить можно разными способами. Об этом сообщили на сайте Cranberry Island kitchen. Да, терка используется в повседневной кухне. Однако, как и ножи, этот инструмент может затупиться после длительного использования. Как заточить терку Наждачная бумага Можно использовать наждачную бумагу P120 и P180. Сначала используйте зернистость P120 и шлифуйте так, словно что-нибудь натираете. Далее используйте бумагу P180.

Как заточить терку (pixabay) Керамическая чашка Некоторые люди используют нижнюю часть керамической кружки, чтобы заточить решетки. Для этого потрите дно керамики на терке вверх – вниз. Напильник и нож Использование круглого напильника и ножа является сверхэффективным методом. В частности, сначала круглым напильником заточите каждый проем отдельно. Далее возьмите нож и прокрутите каждое отверстие изнутри. Это и метод наиболее действенный. Раньше мы сообщали, как отмыть и начистить до блеска ложки и вилки. Также недавно мы писали, как легко отстирать чернила из одежды средствами, которые есть в каждом доме.