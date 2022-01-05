Данные ведущих социологических служб Украины свидетельствуют, что поддержка украинских политиков менялась в течение всего 2021 года. Однако к декабрю основные кандидаты на высший пост пришли примерно с тем же рейтингом, что и в начале года.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

По данным КМИС, поддержка Зеленского в январе 2021 года упала до 22,2% (по сравнению с 27,7% в декабре 2020 года). На второе место уверенно вышел Юрий Бойко — 16-17%. Рейтинг Петра Порошенко находился около уровня 13%, Юлии Тимошенко — выше 10%.

К началу февраля поддержка Зеленского упала до 21,2% по данным Социологической группы «Рейтинг». По данным Центра Разумкова, рейтинг Зеленского снизился до 23%.

Ситуация изменилась после заседания СНБО в начале февраля, на котором было принято решение закрытии телеканалов Виктора Медведчука и о санкциях против него. Рейтинг Зеленского пошел вверх, а поддержка ОПЗЖ и Юрия Бойко и значительно упала (до 13-14%).

При этом рейтинги Порошенко и Тимошенко выросли незначительно.

Затем в апреле был пик страха относительно войны, а украинцы боялись полномасштабного вторжения России. По данным КМИС, в апреле рейтинг Зеленского поднялся выше 30%. На этом же уровне он держался до середины лета, после чего снизился. Рейтинг Порошенко вырос до 17%.

В октябре среди ведущих кандидатов появился Дмитрий Разумков. После отставки с поста главы Верховной рады и заявлений о создании собственной партии его поддержка значительно выросла. Рейтинг Зеленского в октябре упал до 25%. Поддержка Порошенко была на уровне 14-15%, Тимошенко — 10-12%, Бойко — 10-12%.

В декабре 2021 года президентский рейтинг Зеленского зафиксировался около уровня 25%. По данным Социологической группы «Рейтинг», за него проголосовали бы 24,2% избирателей, по данным КМИС — 27,6%. Порошенко поддерживали 14-16% избирателей, Тимошенко и Бойко — менее 10%, Разумкова — 6-7%.

Однако данные последнего декабрьского опроса фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова показали, что бывший спикер парламента может победить Зеленского во втором туре выборов. Кроме того, сравнялись шансы Порошенко и Зеленского во втором туре.

Таким образом, несмотря на значительные изменения в течение года, рейтинги основных кандидатов почти не изменились. Поддержка Зеленского составляет около 25%, Порошенко — около 15% (небольшой рост), Тимошенко — около 10%. Существенно упал только рейтинг Бойко — с 16-17% ниже 10%. Кроме того, в списке кандидатов появился Разумков, который, по данным опросов, может составить конкуренцию Зеленскому на выборах.

Опрос, проведенный компанией SOCIS показал, что почти 64% украинцев выступают против второго президентского срока Владимира Зеленского.

Данные Киевского международного института социологии (КМИС) свидетельствуют о том, что Если бы президентские выборы прошли в декабре 2021 года, победу одержал бы действующий президент Владимир Зеленский. Его готовы поддержать 27,1% избирателей среди тех, кто определился с выбором.

Электоральный рейтинг президента Владимира Зеленского за последние несколько месяцев снизился, при этом его все равно готовы повторно избрать на этот пост.

Накануне Киевский международный институт социологии отмечал, что рейтинг Зеленского по сравнению с сентябрем 2021 года упал на 9% — в сентябре за него готовы были голосовать 33,3% тех, кто определился.

В сентябре украинцы готовы были поддержать на выборах в Верховную Раду пять политических сил.