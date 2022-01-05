Хакер, находясь в одной сети с вами, может перехватывать данные банковских карт, пароли и сообщения.

В МВД советуют украинцам, которые находятся в парках, кафе, метро, в местах большого скопления людей, отдавать предпочтение Интернету от мобильного оператора.

Киберполиция рекомендует:

не совершайте банковские операции, когда подключены к публичной сети

не используйте сети Wi-Fi, которые просят авторизироваться по телефону, электронной почте или через соцсети: этим могут воспользоваться злоумышленники

Украинцев хотят обязать перевести на контракт телефонные номера, которые привязаны к банковским картам, чтобы сделать их именными — так хотят решить проблему мошенничества.

В Черниговской области местная жительница заказала у Instagram услуги гадалки за 5,5 тыс. грн. В результате мошенница выманила пароли и украла у женщины 50 тысяч.