В Североатлантическом альянсе созвали заседание Комиссии Украина-НАТО за два дня до того, как НАТО проведет переговоры с Россией по Украине и безопасности в Европе.

О созыве заседания сообщили глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и пресс-служба Альянса.

«Никаких решений об Украине без Украины. 10 января буду в Брюсселе на заседании Комиссии Украина-НАТО. Это часть масштабных дипломатических усилий по сдерживанию российской агрессии», – рассказал Кулеба в Twitter.

В НАТО сообщили, что в понедельник 10 января генеральный секретарь Йенс Столтенберг примет министра иностранных дел Украины, который также примет участие в заседании Комиссии НАТО-Украина на уровне послов под председательством Столтенберга.

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что в случае российского вторжения в Украину, НАТО приблизится к границам Российской Федерации — это, по его мнению, является мощным сдерживающим фактором от нападения.

Адам Шифф также заявил, что вероятность того, что Россия вторгнется в Украину довольно высокая, сдержать Кремль могут только «невиданные санкции».