Песня Шум украинской группы Go_A, с которой они участвовали в «Евровидении» в 2021 году, попала в тройку лучших за всю историю песенного конкурса.

Об этом сообщает Eurovision Song Contest Radio.

Список включает 250 лучших композиций в истории «Евровидения», их каждый год выбирают слушатели радио.

001 Loreen – Euphoria (Sweden 2012)

002 Måneskin – Zitti E Buoni (Italy 2021)003 Go_A – Shum (Ukraine 2021)

004 Duncan Laurence – Arcade (Netherlands 2019)

005 Barbara Pravi – Voilà (France 2021)

006 Eleni Foureira – Fuego (Cyprus 2018)

007 KEiiNO – Spirit In The Sky (Norway 2019)

008 Mahmood – Soldi (Italy 2019)

009 Beth – Dime (Spain 2003)

010 Gjon’s Tears – Tout L’Univers (Switzerland 2021)

011 Nevena Bozovic – Kruna (Serbia 2019)

012 Sanna Nielsen – Undo (Sweden 2014)

013 Diodato – Fai Rumore (Italy 2020)

014 Jamala – 1944 (Ukraine 2016)

015 Alexander Rybak – Fairytale (Norway 2009)

016 Måns Zelmerlöw – Heroes (Sweden 2015)

017 Pastora Soler – Quédate Conmigo (Spain 2012)

018 Il Volo – Grande Amore (Italy 2015)

019 Secret Garden – Nocturne (Norway 1995)

020 ABBA – Waterloo (Sweden 1974)

021 Salvador Sobral – Amar Pelos Dois (Portugal 2017)

022 Marija Šerifovic – Molitva (Serbia 2007)

023 Loïc Nottet – Rhythm Inside (Belgium 2015)

024 Sergey Lazarev – You Are The Only One (Russia 2016)

025 Hatari – Hatrið Mun Sigra (Iceland 2019)

026 Blanche – City Lights (Belgium 2017)

027 MaNga – We Could Be The Same (Turkey 2010)

028 Elina Born & Stig Rästa – Goodbye To Yesterday (Estonia 2015)

029 Blind Channel – Dark Side (Finland 2021)

030 Elena Tsagrinou – El Diablo (Cyprus 2021)

031 Helena Paparizou – My Number One (Greece 2005)

032 Sertab Erener – Everyway That I Can (Turkey 2003)

033 Daði & Gagnamagnið – Think About Things (Iceland 2020)

034 Zeljko Joksimovic – Lane Moje (Serbia & Montenegro 2004)

035 Manizha – Russian Woman (Russia 2021)

036 Gjon’s Tears – Répondez-moi (Switzerland 2020)

037 Hurricane – Loco Loco (Serbia 2021)

038 Sebnem Paker – Dinle (Turkey 1997)

039 Dami Im – Sound Of Silence (Australia 2016)

040 Senhit – Adrenalina (San Marino 2021)

041 Emmelie De Forest – Only Teardrops (Denmark 2013)

042 Conchita Wurst – Rise Like A Phoenix (Austria 2014)

043 VICTORIA – Tears Getting Sober (Bulgaria 2020)

044 Lordi – Hard Rock Hallelujah (Finland 2006)

045 Aminata – Love Injected (Latvia 2015)

046 AWS – Viszlát Nyár (Hungary 2018)

047 The Common Linnets – Calm After The Storm (Netherlands 2014)

048 Lena – Satellite (Germany 2010)

049 Ermal Meta & Fabrizio Moro – Non Mi Avete Fatto Niente (Italy 2018)

050 Mia Martini – Rapsodia (Italy 1992)

051 Francesco Gabbani – Occidentali’s Karma (Original Version) (Italy 2017)

052 Hari Mata Hari – Lejla (Bosnia & Herzegovina 2006)

053 Antique – (I Would) Die For You (Greece 2001)

054 Anabel Conde – Vuelve Conmigo (Spain 1995)

055 Gina G. – Ooh Aah… Just A Little Bit (United Kingdom 1996)

056 TIX – Fallen Angel (Norway 2021)

057 Urban Symphony – Rändajad (Estonia 2009)

058 Mørland & Debrah Scarlett – A Monster Like Me (Norway 2015)

059 Poli Genova – If Love Was A Crime (Bulgaria 2016)

060 Hadise – Crazy For You (Düm Tek Tek) (Turkey 2009)

061 France Gall – Poupée De Cire, Poupée De Son (Luxembourg 1965)

062 Conan Osiris – Telemóveis (Portugal 2019)

063 Daði & Gagnamagnið – 10 Years (Iceland 2021)

064 Katrina & The Waves – Love Shine A Light (United Kingdom 1997)

065 VICTORIA – Growing Up Is Getting Old (Bulgaria 2021)

066 Iveta Mukuchyan – LoveWave (Armenia 2016)

067 Margaret Berger – I Feed You My Love (Norway 2013)

068 Jalisse – Fiumi Di Parole (Italy 1997)

069 Ulrikke – Attention (Norway 2020)

070 Ivi Adamou – La La Love (Cyprus 2012)

071 Ruth Lorenzo – Dancing In The Rain (Spain 2014)

072 Verka Serduchka – Dancing Lasha Tumbai (Ukraine 2007)

073 Efendi – Mata Hari (Azerbaijan 2021) (ID)

074 Kristian Kostov – Beautiful Mess (Bulgaria 2017)

075 Polina Gagarina – A Million Voices (Russia 2015)

076 Eugent Bushpepa – Mall (Albania 2018)

077 THE ROOP – On Fire (Lithuania 2020)

078 Ruslana – Wild Dances (Ukraine 2004)

079 Son De Sol – Brujería (Spain 2005)

080 Azúcar Moreno – Bandido (Spain 1990)

081 Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi (Slovenia 2019)

082 Roxen – Amnesia (Romania 2021)

083 Anne Marie David – Tu Te Reconnaîtras (Luxembourg 1973)

084 Luca Hänni – She Got Me (Switzerland 2019)

085 Céline Dion – Ne Partez Pas Sans Moi (Switzerland 1988)

086 THE ROOP – Discoteque (Lithuania 2021)

087 Amina – Le Dernier Qui A Parlé (France 1991)

088 Moje 3 – Ljubav Je Svuda (Serbia 2013)

089 Tusse – Voices (Sweden 2021)

090 Doris Dragovic – Marija Magdalena (Croatia 1999)

091 Destiny – Je Me Casse (Malta 2021)

092 Sergey Lazarev – Scream (Russia 2019)

093 Mor Ve Ötesi – Deli (Turkey 2008)

094 Natalia Gordienko – Sugar (Moldova 2021)

095 Yohanna – Is It True (Iceland 2009)

096 Jonida Maliqi – Ktheju Tokës (Albania 2019)

097 Bravo – Lady, Lady (Spain 1984)

098 Zeljko Joksimovic – Nije Ljubav Stvar (Serbia 2012)

099 Mocedades – Eres Tu (Spain 1973)

100 Marco Mengoni – L’Essenziale (Italy 2013)

101 Little Big – UNO (Russia 2020)

102 Kristina – Horehronie (Slovakia 2010)

103 Jelena Tomaševic – Oro (Serbia 2008)

104 Carl Espen – Silent Storm (Norway 2014)

105 Cláudia Pascoal – O Jardim (Portugal 2018)

106 Kate Miller-Heidke – Zero Gravity (Australia 2019)

107 Tijana Bogicevic – In Too Deep (Serbia 2017)

108 Ani Lorak – Shady Lady (Ukraine 2008)

109 Eric Saade – Popular (Sweden 2011)

110 Tajci – Hajde Da Ludujemo (Yugoslavia 1990)

111 Benjamin Ingrosso – Dance You Off (Sweden 2018)

112 Vicky Rosti – Sata Salamaa (Finland 1987)

113 Johnny Logan – Hold Me Now (Ireland 1987)

114 Lena Philipsson – It Hurts (Sweden 2004)

115 Charlotte Perrelli – Hero (Sweden 2008)

116 Elina Nechayeva – La Forza (Estonia 2018)

117 Sopho – Visionary Dream (Georgia 2007)

118 Sébastien Tellier – Divine (France 2008)

119 Kaliopi – Crno I Belo (North Macedonia 2012)

120 Niamh Kavanagh – In Your Eyes (Ireland 1993)

121 Netta – Toy (Israel 2018)

122 Carola – Främling (Sweden 1983)

123 Imaani – Where Are You? (United Kingdom 1998)

124 Tamta – Replay (Cyprus 2019)

125 Monica Aspelund – Lapponia (Finland 1977)

126 Knez – Adio (Montenegro 2015)

127 Fyr & Flamme – Øve Os På Hinanden (Denmark 2021)

128 Go_A – Solovey (Ukraine 2020)

129 Francesca Michielin – No Degree of Separation (Italy 2016)

130 Laka – Pokušaj (Bosnia & Herzegovina 2008)

131 Alice & Franco Battiato – I Treni Di Tozeur (Italy 1984)

132 Ruth Jacott – Vrede (Netherlands 1993)

133 Gigliola Cinquetti – Non Ho L’età (Italy 1964)

134 Joci Pápai – Origo (Hungary 2017)

135 Lena – Taken By A Stranger (Germany 2011)

136 Lindita – World (Albania 2017)

137 Vânia Fernandes – Senhora Do Mar (Negras Aguas) (Portugal 2008)

138 Shiri Maimon – Hasheket Shenish’ar (Israel 2005)

139 Albina – Tick-Tock (Croatia 2021)

140 Anouk – Birds (Netherlands 2013)

141 AySel & Arash – Always (Azerbaijan 2009)

142 Hooverphonic – The Wrong Place (Belgium 2021)

143 Rona Nishliu – Suus (Albania 2012)

144 Herreys – Diggi-Loo Diggi-Ley (Sweden 1984)

145 Stefania – Last Dance (Greece 2021)

146 Eimear Quinn – The Voice (Ireland 1996)

147 Sirusho – Qélé, Qélé (Armenia 2008)

148 Samanta Tina – The Moon Is Rising (Latvia 2021)

149 Softengine – Something Better (Finland 2014)

150 Daria – Celebrate (Croatia 2011)

151 Dana International – Diva (Israel 1998)

152 NOX – Forogj, Világ! (Hungary 2005)

153 EQUINOX – Bones (Bulgaria 2018)

154 Miki – La Venda (Spain 2019)

155 Michael Schulte – You Let Me Walk Alone (Germany 2018)

156 Amir – J’ai Cherché (France 2016)

157 The Mamas – Move (Sweden 2020)

158 Robin Bengtsson – I Can’t Go On (Sweden 2017)

159 Paula Seling & Ovi – Playing With Fire (Romania 2010)

160 Inga & Anush – Jan Jan (Armenia 2009)

161 Patricia Kaas – S’il Fallait Le Faire (France 2009)

162 Minouche Barelli – Boum-Badaboum (Monaco 1967)

163 Carola – Fångad Av En Stormvind (Sweden 1991)

164 Athena Manoukian – Chains On You (Armenia 2020)

165 Arilena Ara – Fall From The Sky (Albania 2020)

166 Grethe & Jørgen Ingmann – Dansevise (Denmark 1963)

167 Michal Szpak – Color Of Your Life (Poland 2016)

168 MeKaDo – Wir Geben ‘ne Party (Germany 1994)

169 Rita Guerra – Deixa-me Sonhar (Portugal 2003)

170 Anna Bergendahl – This Is My Life (Sweden 2010)

171 Elhaida Dani – I’m Alive (Albania 2015)

172 Edsilia Rombley – Hemel En Aarde (Netherlands 1998)

173 Saara Aalto – Monsters (Finland 2018)

174 Simone De Oliveira – Desfolhada Portuguesa (Portugal 1969)

175 VAL – Da Vidna (Belarus 2020)

176 Madame Monsieur – Mercy (France 2018)

177 Carola – Invincible (Sweden 2006)

178 Domenico Modugno – Nel Blu Dipinto Di Blu (Italy 1958)

179 Zlata Ognevich – Gravity (Ukraine 2013)

180 Ott Lepland – Kuula (Estonia 2012)

181 Paul Harrington & Charlie McGettigan – Rock ‘n’ Roll Kids (Ireland 1994)

182 Izhar Cohen & The Alphabeta – A-Ba-Ni-Bi (Israel 1978)

183 Mélovin – Under The Ladder (Ukraine 2018)

184 Anmary – Beautiful Song (Latvia 2012)

185 Danijela – Neka Mi Ne Svane (Croatia 1998)

186 Frans – If I Were Sorry (Sweden 2016)

187 Lucie Jones – Never Give Up On You (United Kingdom 2017)

188 Who See – Igranka (Montenegro 2013)

189 Dima Bilan – Believe (Russia 2008)

190 Fame – Give Me Your Love (Sweden 2003)

191 Jana Burceska – Dance Alone (North Macedonia 2017)

192 John Lundvik – Too Late For Love (Sweden 2019)

193 Sofi Marinova – Love Unlimited (Bulgaria 2012)

194 Baccara – Parlez-Vous Français? (Luxembourg 1978)

195 Silvia Night – Congratulations (Iceland 2006)

196 Jill Johnson – Kärleken Är (Sweden 1998)

197 Oto Nemsadze – Keep On Going (Georgia 2019)

198 Marie Myriam – L’oiseau Et L’enfant (France 1977)

199 Robin Stjernberg – You (Sweden 2013)

200 Linda Martin – Terminal 3 (Ireland 1984)

201 Carousel – That Night (Latvia 2019)

202 Nina – Caroban (Serbia 2011)

203 Paul Oscar – Minn Hinsti Dans (Iceland 1997)

204 Tommy Nilsson – En Dag (Sweden 1989)

205 Koit Toome & Laura – Verona (Estonia 2017)

206 Kate Ryan – Je T’adore (Belgium 2006)

207 Joy Fleming – Ein Lied Kann Eine Brücke Sein (Germany 1975)

208 Elitsa Todorova & Stoyan Yankoulov – Water (Bulgaria 2007)

209 Carlos Paião – Playback (Portugal 1981)

210 S!sters – Sister (Germany 2019)

211 Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz – Midnight Gold (Georgia 2016)

212 t.A.T.u. – Ne Ver’, Ne Boisia (Russia 2003)

213 Andrea Demirovic – Just Get Out Of My Life (Montenegro 2009)

214 Serhat – Say Na Na Na (San Marino 2019)

215 Alma – Requiem (France 2017)

216 Friends – Listen To Your Heartbeat (Sweden 2001)

217 Eduard Romanyuta – I Want Your Love (Moldova 2015)

218 Sinplus – Unbreakable (Switzerland 2012)

219 Lúcia Moniz – O Meu Coração Não Tem Cor (Portugal 1996)

220 Jan Johansen – Se På Mig (Sweden 1995)

221 Maria Guinot – Silêncio E Tanta Gente (Portugal 1984)

222 Litesound – We Are The Heroes (Belarus 2012)

223 Roxen – Alcohol You (Romania 2020)

224 Kalomira – Secret Combination (Greece 2008)

225 Sevak Khanagyan – Qami (Armenia 2018)

226 3+2 feat. Robert Wells – Butterflies (Belarus 2010)

227 Vukašin Brajic – Thunder And Lightning (Bosnia & Herzegovina 2010)

228 Regina – Bistra Voda (Bosnia & Herzegovina 2009)

229 Nuša Derenda – Energy (Slovenia 2001)

230 Lenny Kuhr – De Troubadour (Netherlands 1969)

231 Mikolas Josef – Lie To Me (Czech Republic 2018)

232 Efendi – Cleopatra (Azerbaijan 2020)

233 Heddy Lester – De Mallemolen (Netherlands 1977)

234 Brainstorm – My Star (Latvia 2000)

235 Sasha Son – Love (Lithuania 2009)

236 Elisabeth Andreassen – I Evighet (Norway 1996)

237 Sabina Babayeva – When The Music Dies (Azerbaijan 2012)

238 Doce – Bem Bom (Portugal 1982)

239 Tamara Todevska – Proud (North Macedonia 2019)

240 Sakis Rouvas – This Is Our Night (Greece 2009)

241 Sakis Rouvas – Shake It (Greece 2004)

242 Svetlana Loboda – Be My Valentine (Ukraine 2009)

243 Keti Garbi – Ellada, Chora Tou Fotos (Greece 1993)

244 Nicole – Ein Bißchen Frieden (Germany 1982)

245 Vanilla Ninja – Cool Vibes (Switzerland 2005)

246 Tommy Körberg – Stad I Ljus (Sweden 1988)

247 Harel Skaat – Milim (Israel 2010)

248 Lucía – Él (Spain 1982)

249 Leon – Planet Of Blue (Germany 1996)

250 Sonia – Better The Devil You Know (United Kingdom 1993)

Солист группы Måneskin так радовался победе на Евровидении 2021 в Роттердаме, что у него треснули кожаные штаны на месте ширинки. 22-летний парень даже сразу не заметил, и на его счастье, подкладка сценического наряда уцелела.

Напомним, Украина в лице Go_A заняла высокое 5 место.