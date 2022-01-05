6 января в Украину начнет заходить похолодание. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах от 1 мороза до 4 тепла.

Своим прогнозом в Facebook поделилась Наталка Диденко.

В южной части, в Донецкой области, в Днепре еще будет тепло — до 12 градусов тепла.

Мокрый снег и дождь 6 января ожидаются в Карпатах, в районе Карпат, днем местами в центральных областях. На остальной территории Украины в четверг — без существенных осадков.

Ветер завтра будет порывистым, западного направления.

В Киеве 6 января ожидается небольшое снижение температуры воздуха: ночью около нуля, днем до 3 градусов тепла. Серьезных осадков не ожидают. В ночь на Рождество в Киеве прогнозируется снег, похолодает до 2-4 градусов мороза, днем ​​7 января в столице будет без осадков и около нуля.

В городе Свалява Закарпатской области 3 января расцвели первые цветы – подснежники.

В январе 2022 года средняя месячная температура по Украине ожидается 1-5 мороза, в Крыму 0-1 градусов тепла. Это близко к климатической норме.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух говорит, что погода в Украине зимой будет теплее предыдущих лет. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее отмечал, что климат в Украине в следующие 100 лет станет более жарким. В средних широтах, не говоря уже о южных регионах, зимы не будет совсем.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух говорит, что примерно 60% зимнего периода будет аномально тепло, однако 40% времени – будет холодно и временами даже очень холодно.