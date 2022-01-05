Известный украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма вместе с женой Лилианой и сыном Леоном улетел на отдых в солнечную Мексику. Выбор семейства пал на древний город Тулум. Красочными фотографиями своего отпуска Влад и Лиля поделились в Instagram. Да, они побывали на развалинах древнего города майя, находящихся в Тулуме. Для прогулки жена хореографа выбрала белое платье-майку и такого же цвета шлепки, которые дополнила плетеной шляпкой и сумкой. Влад был в шортах и майке. Пара сделала несколько атмосферных кадров на фоне исторических руин, а также сфотографировали подросшего сынишку.

Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном на отдыхе в Мексике (фото: instagram.com/vladyama_official) "Прикоснулись к тысячелетней истории цивилизации майя. А некоторые на ней даже постояли. Завораживает…" — поделился Яма. Лилиана тоже поразилась историческим местом. "Прикоснулись сегодня к истории древнего поселения Майя. Тулум является одним из наиболее хорошо сохранившихся прибрежных городов майя и очень популярен среди туристов. Впечатляющие руины расположены на бурной береговой линии. При скромных размерах они хорошо сохранились, отсюда открывается потрясающий вид на Приморский район. это город майя, который окружен стенами доколумбовых времен. Считается одним из трех дошедших до нас в лучшем сохранении прибрежных городов майя на Юкатане рядом с Чичен-Ица и Эк Балам. Магическое место. Энергетика заряжает…" — рассказала девушка.

Семейство осталось под впечатлением от древнего города майя (фото: instagram.com/liliya_yama) Напомним, ранее Влад Яма взбудоражил семейным фотосетом в "обновленном" составе — вместе с собачкой Ламбой.