Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом. Таким образом, глава государства уже второй раз болеет COVID. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на twitter главы канцелярии польского президента Павла Шрота. "В связи со случаями болезни в Администрации президента и его окружения Анджей Дуда получил положительный результат на COVID-19. С президентом все хорошо, тяжелых симптомов нет, он находится под постоянной медицинской помощью", – написал Шрот. По его словам, польский президент получил полный курс иммунизации против COVID-19 и прошел ревакцинацию. "Президент получил 2 дозы вакцины в апреле и июне прошлого года, а 17 декабря – третью бустерную дозу. По регламенту президент находится на самоизоляции", — добавил Шрот. Отметим, что президент Польши Анджей Дуда уже второй раз заразился коронавирусом. До этого он получил положительный тест на COVID в октябре 2020 года.

Szanowni Panstwo, w związku z przypadkami zachorowań w Kancelarii Prezydenta iw jego otoczeniu Prezydent @AndrzejDuda przeprowadził test на obecność COVID-19, który dał pozytywny wynik. Prezydent czuje się dobrze, nie ma ciężkich objawówi przebywa pod stałą opieką medyczną. — Paweł Szrot (@PSzrot) 5 января 2022