Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу. В частности, он заявил, что возглавит Совет безопасности вместо Нурсултана Назарбаева.

Он также добавил, что не намерен покидать столицу, несмотря на протесты, но с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности будет действовать жестко.Издание Orda публикует расшифровку обращения Токаева:

«Как президент я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана. Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана. Но эти меры пока не достаточны. Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков.

Поэтому как глава государства и с сегодняшнего дня председателя Совета Безопасности намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь семей. Это вопрос безопасности нашего государства.

Уверен, народ меня поддержит. Чтобы ни было я буду находится в столице. Это моя конституционная обязанность быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана. Выйдем из нее сильными. В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ».

Напомним, сегодня протестующие в Алматы отобрали у полицейских оружие, щиты и дубинки, а также захватили здание коррпункта телеканала «Мир24», требуя выхода в прямой эфир. Одновременно с этим в городе появляются баррикады.