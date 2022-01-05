Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на протесты в Казахстане. Посольство еще не получило ни одного сообщения от граждан Украины об угрозе их жизни и безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра. Он призвал украинцев регистрироваться в системе "Друг", в случае угрозы сообщать посольство. "По состоянию на сегодняшний день посольство в Казахстане не получило ни одного сообщения от граждан Украины об угрозе жизни и безопасности… Граждане должны избегать участия в массовых мероприятиях, которые могут угрожать их жизни и здоровью", — отметил он. Напомним, в Казахстане на фоне массовых протестов отключили ведущий Интернет и голосовую связь. Столица Казахстана ввела режим чрезвычайного положения.