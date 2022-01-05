6 января православные отмечают Рождественский Сочельник (Святой вечер, или Святвечер), а свои именины празднуют Евгений, Клавдий и Ерофей.

Святой вечер (Сочельник) – канун одного из важнейших христианских праздников, Рождества. В Сочельник верующие собираются семьями за ужином, который состоит из 12 постных блюд. Готовим 12 традиционных блюд к Сочельнику: рецепт №3 — настоящие украинские пампухиЧто нельзя делать 6 января

В канун Рождества нельзя работать по дому, заниматься рукоделием, конфликтовать и сквернословить, а также обижать животных. Согласно поверьям, также нельзя 6 января носить старую одежду или вещи черного цвета, а также опаздывать к ужину, чтобы не провести весь в год вдали от родных.Готовим 12 традиционных блюд к Сочельнику: рецепт №2 — особые украинские голубцы

Приметы 6 января

Мороз – к хорошему урожаю.

Звездное небо – к приплоду скота.

В небе виден Млечный путь – лето будет теплое.