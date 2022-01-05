В Украине началась выплата повышенных пенсий для нетрудоспособных семей погибших защитников и защитниц Украины. Минимальный размер пенсионной выплаты составил 7800 гривен. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Правительственный портал". Кому повысили пенсию Нетрудоспособным семьям погибших защитников Каждому из нетрудоспособных родителей (матери/отцу) и жене (супругу) погибших, умерших (пропавших без вести) лиц, принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции, зафиксировали минимальный размер пенсии в размере 7800 гривен . Перерасчет произведен автоматически для 3361 человек и пенсия в среднем повышена на 1895 гривен. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Кроме того, проведены перерасчеты пенсий по инвалидности лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Пересчет автоматически произведен для 21,2 тысячи человек из числа гражданских лиц и повышена пенсия в среднем на 2903 гривен.