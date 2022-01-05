«Укравтодор» опубликовал список отремонтированных дорог, которые ведут к туристическим локациям.

Он обнародован в Facebook.

На Закарпатье на участке протяженностью 44,6 км была отремонтирована самая высокогорная дорога Т-07-18 «Нижние Ворота — Воловец — Межгорье». Также был восстановлен маршрут Н-09, проходящий через географический центр Европы, село Деловое. В 2022 году завершат ремонт дороги Р-21 «Долина — Хуст», ведущей к Синевиру.

В Донецкой области в 2021 году восстановили дорогу Т-05-21 /М-03/, обеспечивающую подъезд к Национальному природному парку «Святые горы». В этом году работы завершат полностью.

В Одесской области ремонтировали дороги, ведущие к курортам Черноморского и Азовского побережий, среди которых «Каролино-Бугаз — Грибовка — Санжейка», «Приморское — Затока».

В Николаевской области восстановлены 37 км дороги Т-15-13 «Нечаянное — Очаков», ведущей к Черноморской косе.

В Херсонской области отремонтированы 22 км подъезда к заповеднику Аскания-Нова. А в Запорожской области полностью восстановлены 119 км дороги Н-30 «Васильевка — Бердянск» и 42 км дороги Т-08-20 «Акимовка — Кирилловка».

В Харьковской области новое покрытие получила дорога Т-21-13 «Золочев-Максимовка» к музею Г.С. Сковороды. В этом году будут восстановлены 30 км к Печенежскому водохранилищу.

В Черкасской области в 2022 году полностью завершится восстановление дороги Р-10 «Канев — Чигирин — Кременчуг».

На Волыни восстановлено около 80 км дорог к Шацкому национальному природному парку.

Были также восстановлены подъезды к Трускавцу во Львовской области. В этом году будет проходить ремонт дорог на подъезде к Славскому. Эти дороги, как и Р-21 «Долина — Хуст» в Ивано-Франковской области, являются частью Малого карпатского круга.

В Хмельницкой области за два года восстановили 85 км дороги Н-03 в направлении Хмельницкого до Каменец-Подольского. В 2022 году этот маршрут и дорога Т-23-17 «Каменец-Подольский — Старая Ушица» будут восстановлены полностью.

В ноябре в Украине произошло 16 250 ДТП, в которых погибли 311 человек, а еще 2263 получили травмы. Чаще всего в ноябре причиной ДТП становилось нарушение правил маневрирования.

Украинцев могут лишить земельных участков, которые будут мешать строительству дорог и связанных с ними объектов дорожной инфраструктуры.