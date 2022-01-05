В Казахстане 5 января продолжаются столкновения, в Алматы штурмуют здание администрации, а в Актобе силовики пытаются оттеснить людей от здания акимата (региональный орган исполнительной власти).

Telegram-каналы публикуют видео пожаров, которые вспыхнули в акимате и прокуратуре Алматы.

В ходе столкновений в районе улицы Байтурсинова пострадал силовик. Сообщается, что тысячи протестующие прорвали оцепление полиции на площади Республики Алматы. Демонстранты вооружились резиновыми дубинками и заняли акимат.

Тем временем, в Актобе силовики оттеснили людей от здания акимата, но штурм возобновился.

Также сообщается, что протестующие пытаются прорваться на территорию алматинской резиденции президента, которое находится рядом с акиматом. Издание «Vласть о главном» сообщает, что вокруг все в дыму, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы.

Как сообщалось ранее, в Казахстане продолжаются акции протеста из-за повышения цен на автомобильный газ, они уже переросли в столкновения с полицией. Для разгона толпы силовики применяют светошумовые гранаты. На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство страны в отставку и ввел чрезвычайно положение.