Режим чрезвычайного положения из-за массовых протестов введен на территории всего Казахстана. Тем временем в стране приостановили работу уже три аэропорта.

Как сообщают СМИ, вслед за Актау и Алма-Атой свою работу приостановил аэропорт в городе Актобе. Есть информация о том, что терминал аэропорта Алматы и Duty Free разгромили.

Отметим, в Казахстане продолжаются массовые протесты из-за повышения цен на газ. В Талдыкоргане снесли памятник Нурсултану Назарбаеву, который возглавлял страну почти тридцать лет, а затем стал главой Совета безопасности. Действующий президент Касым-Жомарт Токаев заявил сегодня, что Назарбаев больше эту должность не занимает.

В стране уже говорят о том, что нужно обращаться за помощью к России.

«Если нам в Казахстане не хватает наших сил подавить… давайте прибегнем к помощи тех, с кем мы заключили договор», — заявил журналистам первый казахский космонавт Токтар Аубакиров.

По его мнению, Казахстану необходимо обратиться за помощью в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), куда входят: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

В ООН заявили, что с беспокойством следят за ситуацией в Казахстане. Там просят стороны воздерживались от насилия.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергает заявления о том, что за протестами в Казахстане стоят США.

Как сообщалось ранее, в Казахстане продолжаются акции протеста из-за повышения цен на автомобильный газ, они уже переросли в столкновения с полицией. Для разгона толпы силовики применяют светошумовые гранаты. На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство страны в отставку и ввел чрезвычайно положение.

В Казахстане 5 января продолжаются столкновения, в Алматы штурмуют здание администрации, а в Актобе силовики пытаются оттеснить людей от здания акимата (региональный орган исполнительной власти).