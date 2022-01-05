Сегодня, 5 января протестующие ворвались в городскую администрацию в Алматы (Акимат). Протесты в Казахстане вспыхнули из-за резкого удорожания сжиженного газа, и теперь недовольное население требует политической реформы и отставки Нурсултана Назарбаева. РБК-Украина собрала все подробности событий в городе Алматы. Митингующие захватили аэропорт Местный Telegram-канал "Орда" сообщает, что протестующие захватили аэропорт города Алматы. "Целый день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт, самолеты летают в штатном режиме, а регистрация шла в ручном режиме. Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: " Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет ", — рассказал очевидец корреспонденту "Орды". Департамент полиции в городе также захвачен Вслед за мэрией в городе Алматы митингующие захватили здание Департамента полиции. Вместе с ней было захвачено и оружие. Увлечения телеканала Митингующие захватили в городе здание корпункта телеканала "Мир24". Они требуют выхода в эфир. Отключенный интернет Во всей стране, в том числе и в Алматы, отключали ведущий интернет и голосовую связь. Интернет-провайдер "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Вместе с тем, ряды сайтов госорганов Казахстана не доступны из-за границы. Штурм резиденции президента В Алматы митингующие пытаются прорваться на территорию резиденции президента. Их несколько тысяч. (обновлено). Люди взяли штурмом алматинскую резиденцию президента страны. Стрельба, десятки раненых У мэрии города сообщают об избиении около 10 солдат Нацгвардии. По информации КазТАГа, часть из них не в состоянии передвигаться самостоятельно. Кроме того, там слышны звуки стрельбы – слышны звуки автоматной очереди и одиночных выстрелов. Также взрываются светошумовые гранаты. Число избитых бойцов Нацгвардии в акимате Алматы составляет уже около 20 человек, из них 4-5 человек имеют серьезные травмы. Нацгвардейцы пытаются эвакуировать пострадавших самостоятельно, поскольку на месте не видны машины скорой помощи. Также стало известно, что протестующие штурмовали карету скорой помощи. Пылает прокуратура и мэрия В Алматы горит здание прокуратуры. Из кадров видео заметно, как над зданием поднялся густой столб дыма. Кроме этого, стало известно о пожаре в мэрии города. "С восточной стороны акимата Алматы начался пожар", — сообщают СМИ. Захват мэрии Местные СМИ сообщают, что протестующие вошли в акимат Алматы. Внутри была полиция, она использовала светошумные гранаты. Известно, что у протестующих тоже были светошумовые гранаты, а также щиты и палки. В настоящее время другая часть толпы пытается прорваться в старую резиденцию президента в Алматы. Стрельба и столкновение Стало известно, что в акимате Алматы слышны звуки, похожие на автоматную очередь. Сообщается, что у одного из митингующих в руке был автомат, но другие протестующие отобрали у него оружие. Напомним, в Казахстане четвертый день продолжаются массовые протесты, первоначально вызванные ростом цен на сжиженный газ. Сначала протестующие потребовали снизить цену на газ, который с 1 января подорожал с 60 до 120 тенге за литр. Затем они призывали к отставке действующего правительства, искоренению коррупции и кумовства, строительству фабрик и заводов, сокращению безработицы. Кроме этого, требования расширились – кроме отставки правительства, они хотят искоренения коррупции и ухода из политики Нурсултана Назарбаева.