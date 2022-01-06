Президент США Джо Байден считает штурм Капитолия 6 января 2021 вооруженным восстанием. А также назвал бывшего президента Дональда Трампа ответственным за него. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на речь Байдена по случаю годовщины событий. По его словам, в 2020 году впервые в истории США действующий президент не просто проиграл выборы, но и пытался предотвратить мирную передачу власти. "Это место подверглось нападению. Жизнь людей была под угрозой. Столица страны оказалась в осаде. Это была не группа туристов. Это было вооруженное восстание", — заявил Байден. Он также похвалил полицейских, противостоявших восстанию. "Год назад в этом священном месте демократия подверглась нападению. Воля народа подверглась нападению, наша Конституция столкнулась с серьезными угрозами. Полиция Капитолия, департамент столичной полиции округа Колумбия, Национальная гвардия и другие храбрые сотрудники правоохранительных органов спасли верховенство закона. и победили", — добавил Байден. Напомним, штурм Капитолия в январе 2021 года устроили сторонники Трампа, пытаясь воспрепятствовать утверждению результатов президентских выборов, в результате беспорядков погибли пять человек. Ожидается, что отчет о расследовании будет опубликован осенью 2022 года.