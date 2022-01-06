Министр обороны Беларуси Виктор Хренин объявил об отправлении белорусских военных в Казахстан. Они по просьбе президента Казахстана помогут властям подавить массовые протесты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Белоруссии. По словам Хренина, в Казахстан уже вылетела подготовленная "миротворческая" рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций. Все военные служат по контракту. Перед отправкой подразделение прошло комплекс учений. "По результатам состоявшегося разговора с министром обороны Казахстана мы видим их полную решимость к наведению порядка и недопущению нарушения конституционного строя. Мы готовы оказать им всю возможную помощь в рамках взятых на нас обязательств", — заявил Хренин. Напомним, вчера президент Казахстана обратился в страны ОДКБ с просьбой предоставить войска для подавления протестов. Сегодня вечером в Казахстан прибыла первая группа российских военных. Отправить своих "миротворцев" в Казахстан также готовятся Армения, Таджикистан и Кыргызстан.