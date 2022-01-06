Зимой кожа рук очень страдает от морозов. К тому же частое использование антисептика становится настоящими испытаниями. Поэтому, чтобы сохранить гладкость, помогут простые советы, которые не предполагают лишних затрат. Об этом рассказали в женском журнале Vogue. Что поможет восстановить кожу По словам специалистов, в холода кожа активнее теряет влагу, поэтому возможны риск шелушения и микротрещин, особенно вокруг ногтей и на суставах. Дерматолог Бертран Хи рассказал поделился действенным лайфхаком. В частности, крем нужно наносить еще на влажную кожу. Также следует минимизировать использование антисептиков и других средств от микробов. Лучшим решением будет просто часто мыть руки, поскольку разного рода дезинфекторы часто приводят к раздражениям и аллергии. Как правильно мыть руки зимой Важно зимой руки мыть правильно. Если вы заходите в дом с улицы и сразу идете мыть руки горячей водой, то вы совершаете большую ошибку. Все потому, что нужно использовать воду только комнатной температуры, ведь горячая и холодная разрушает защитный барьер кожи. Кроме того, после мытья не растирайте руки полотенцем, а немного промокните их салфеткой. Отмечается, что пока они влажные, нанесите крем. Также не забывайте зимой о перчатках. Ведь именно они смогут противостоять сильной сухости и покраснению кожи. Эксперты не рекомендуют стирать одежду и мыть посуду. Лучше делать это с помощью машинки. К тому же латексные перчатки склонны вызывать аллергию. Однако, если же кремы не помогают, а трещины на коже становятся все болезненнее, тогда обратитесь к врачу Ранее мы сообщали, что нутрициолог назвала топ-5 продуктов, которые спасут кожу после праздников. Также мы писали, что эксперт рассказала, как вернуть тонус и убрать морщинки.