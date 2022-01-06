Январские гадания используют уже много лет, и они считаются самыми точными. На праздники гадают на суженого, на судьбу, на свое будущее. Когда гадают в январе и какие способы узнать свою судьбу используют – читайте в материале ниже. Когда нужно думать В январе лучшими гаданиями числятся 6 и 18 января. Это период от Рождественского до Крещенского сочельников. Предполагать можно в любой вечер в этот период, но лучшими датами считаются именно 6 и 18 января. Ответы на свои вопросы можно получить от светлых сил, а с 15 по 17 января следует осторожнее, поскольку могут проявиться и темные силы. В эти дни нельзя использовать для гаданий зеркала. 6 и 18 января самыми точными гаданиями считаются любовь. 7 и 19 января следует использовать быстрые варианты гадания и не использовать обычные карты или карты Таро. Гадание в ночь на Рождество Гадание на углу Если каша вылезает из горшка или он треснул в печи – до неприятностей. Если кутья мелкая и светлая – ждите в доме беды. Если кутья покраснела – к счастью и удачи В ночь на Рождество девушки выходят с ложкой углу на улицу. Ложку хоронят под одеждой и ждут первого встречного. Как зовут прохожего, так и мужчину будут звать. Гадание на суженого 1. Придумайте вопрос, на который можно получить ответ "Да" или "нет". Наберите первый случайный номер на телефоне и слушайте, какой вам ответят. Если ответил мужчина, спросите его имя – так будут звать вашего суженого. 2. Приготовьте три чашечки. В одну положите цветок, во вторую – ленту, в третью – кольцо. Несмотря девушка должна выбрать одну чашку. Кольцо символизирует свадьбу в скором времени, лента – ходить в девках еще год, цветок – девушка скоро получит предложение. 3. На листьях пишут имена потенциальных кавалеров, настоящих. Затем их переворачивают и сверху раскладывают бревно карт. Под каждой картой должно оказаться по три бумажки. Красные масти – симпатия взаимная. Одна или две черные масти – мужчина сомневается в чувствах или боится признаться. Черные масти – нет взаимной симпатии. 4. Возьмите из бревна карт четыре короля или четыре валета и загадайте на каждого определенного мужчину. Положите их под подушку со словами: "во сне ко мне явись, во всей красе покажись, имя свое назови, сердце свое подари". Утром наугад вытаскивайте одну карту – по ней вы поймете, кто думает о вас и мечтает о встрече. 5. Еще одно гадание с колодой карт. Положите бревно карт на ночь под подушку и скажите: "Суженый мой, явись ко мне во сне, дай о себе знать". И сразу ложитесь спать и ни с кем не разговаривайте. Утром извлекайте одну карту наугад из-под подушки. Черви говорят о том, что суженый уже есть в вашей жизни или совсем скоро появится, и эта встреча может стать случайной. Пики – в вашей жизни скоро появится любимый человек, но чувства будут безответными или отношения не сложатся. Кресты – встреча с любимым будет нескоро, но она будет неожиданной. Бубны – вы познакомитесь с мужем через друзей, знакомых или родственников. Чувства будут сильными, а союз крепким. 6. Смастерите два бумажных кораблика и напишите на них свое имя и любимое. Пустите их в таз или ванную. Если вместе поплывут – быть вам вместе, один поплыл, а второй остался – будут трудности в отношениях, поплыли в разные стороны – разведитесь, остались на месте – все у вас будет хорошо. Гадание на будущее 1. Возьмите предметы, символизирующие деньги, любовь, удачу. Уложите их в шапку или коробку. Перемешайте и вытаскивайте поочередно, приговаривая: "Первый предмет на ближайшее будущее покажет, второй – далекое будущее покажет, третий – покажет, что ждет завтра". 2. Подумайте о своем будущем, представьте его, а затем возьмите с полки любую книгу и с закрытыми глазами откройте наугад и поставьте палец на любой строчке. Фраза из книги вам подскажет ответ. Картинку придется расшифровать, а пустая страница говорит о том, что будущее будет зависеть от ваших поступков. 3. Возьмите старую газету, свечу и плоскую тарелку. Подожгите газету и положите ее на тарелку. Затем с этой тарелкой пройдитесь вдоль стены и смотрите на тень. Если увидите круг – столкнетесь с трудностями и проблемами с финансами. Если увидите размытую тень – вас ждут большие финансовые потери или увольнения с работы. Облако – ваши желания скоро начнут исполняться. Треугольники и квадраты говорят о скорых романтических отношениях, о новой любви. Змея предупреждает об изменнике в вашем окружении. Бант – о скорой свадьбе. Сердце – кто-то тайно в вас влюблен и скоро признается в этом. Гадание на долю 1. Вырежьте картинки, символизирующие ваши мечты на будущий год. Чем их будет больше, тем лучше. Это могут быть предметы, люди, события, действия, страны, места. Поместите его в непрозрачную коробку на ночь у кровати. Утром вытаскивайте по одному на каждый месяц года. 2. Ночью возьмите восковую свечу и миску с водой. Растопите воск и вылейте его в воду, затем внимательно изучайте фигуры. Они расскажут, что вас ждет в будущем. Напомним, ранее мы писали о том, как нужно правильно встретить и отметить Рождество Христово. А также рассказывали о том, как появились необычные колядки на Рождество.