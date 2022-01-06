Министр обороны Латвии Артикс Пабрикс заявил о выделении Украине оружия и военной техники. С таким заявлением он выступил после встречи с украинским послом Александром Мищенко.

Об этом сообщает LSM.

Министр и посол уже согласовали содержание гуманитарного груза, который отправится в Украину.

«Включая оружие и технику. Мы это сделаем. Мы призываем наших союзников в Европе сделать то же самое. Потому что Украина имеет право и должна уметь защищаться. Украина в значительной степени снимает напряженность с наших собственных границ. Из нашего региона», — заявил Пабрикс.

Как отметил глава латвийского Минобороны, хоть Украина и не является членом НАТО, но остается европейским союзником, и фактически защищает Европу.

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что в случае российского вторжения в Украину, НАТО приблизится к границам Российской Федерации — это, по его мнению, является мощным сдерживающим фактором от нападения.

Адам Шифф также заявил, что вероятность того, что Россия вторгнется в Украину довольно высокая, сдержать Кремль могут только «невиданные санкции».