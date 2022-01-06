Погода на Рождество порадует украинцев — будет довольно солнечно и при этом не сильно холодно.

По прогноз Украинского гидрометеорологического центра, осадков завтра в стране не ожидается — переменная облачность.

При этом температура воздуха будет в среднем от 2 градусов мороза до 1 тепла. На юге и востоке теплее: 1-4 градуса тепла.

Январь продолжает удивлять температурными рекордами. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 5 января в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +6,5°С, что на 0,7°С выше рекордного значения температуры в этот день 1961 года.

В городе Свалява Закарпатской области 3 января расцвели первые цветы – подснежники.

В январе 2022 года средняя месячная температура по Украине ожидается 1-5 мороза, в Крыму 0-1 градусов тепла. Это близко к климатической норме.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух говорит, что погода в Украине зимой будет теплее предыдущих лет. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее отмечал, что климат в Украине в следующие 100 лет станет более жарким. В средних широтах, не говоря уже о южных регионах, зимы не будет совсем.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух говорит, что примерно 60% зимнего периода будет аномально тепло, однако 40% времени – будет холодно и временами даже очень холодно.