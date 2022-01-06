MONATIK (Дмитрий Монатик) с женой Ириной и детьми колесит по Америке – певец соединил свой тур и отдых с любимыми. Артист показывает сыновьям Платону и Даниилу любимые знаковые места в США и сам с удовольствием заново переживает приятные эмоции и набирается вдохновения. Так, звездная семья посетили местный Флоридский Диснейленд, интерактивный музей в Майами Phillip and Patricia Frost Museum of Science и порезвилась на пляже. Фото и видео счастливые родители разделились в Instagram. Дмитрий с Ириной и сыновьями прогулялись по пляжу в Майами и встретили там пеликанов, которые, похоже, совершенно не боялись людей. "Птицы счастья завтрашнего дня обещают дожди… а если вместе терпеть дожди… будет легче летать", — подписал красочные кадры артист. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) А вот поход в Диснейленд затмила небольшая неприятность – толпы желающих прикоснуться к сказке. "Я стал свидетелем самых длинных очередей… в мире… на все", — пожаловался Дмитрий. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) Но, судя по фото и видео, настроение звездной семье этот факт не испортил, и они весело и увлекательно провели время в популярном парке аттракционов. Зато посещение интерактивного музея в Майами Phillip and Patricia Frost Museum of Science принесло восторг. Даниил и Платон с любопытством наблюдали за жителями океана за стеклом, а вместе с папой изучали чарующий мир океана. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik)

Дмитрий с сыновьями посетил атмосферный музей в Майами (фото: instagram.com/monatik_official) Семейной идиллией Монатиков увлеклись их звездные друзья – Надя Дорофеева, бизнес-леди Елизавета Юрушева, хореограф Василий Козарь. Поклонники не отставали. Какие вы классные Красивая семья! Невероятные Это так завораживающее Настоящая идеальная семейка Напомним, что ранее MONATIK показал подготовку к новогодним праздникам.