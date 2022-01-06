В сети появились подробности дела бывшего главного режиссера Одесской оперы Евгения Лавренчука, которого в декабре по запросу России задержали в Италии.

Информация неофициальная, ее опубликовал Telegram-канал «Провинция».

«По словам источника, в 2014 г. Лавренчук предложил студентам Польского театра в Москве, который он возглавлял, взять на свое имя кредиты. Это было нужно для ремонта помещения театра. И заверил, что они не рискуют, ведь театр является поручителем и отвечает за то, что их выплатят. Студенты согласились.

Во всех случаях кредит давала компания СОНТ. Когда оказалось, что выплат нет, СОНТ подала в суд. Ответственность возложили на театр и Лавренчука. В суд в рамках дела Лавренчук не явился.

Дело в Москве возбудили в 2015 г. Якобы, не вернув записанные на студентов кредиты, режиссер их украл.

Интересно что СОНТ соосновал некто гражданин РФ Шлычков. До истории со студентами еще один кредит у него взял Лавренчук. Этот заем тоже стал проблемным. В итоге суд РФ решил взыскать по этому делу с Лавренчука дополнительные деньги. Россияне долго охотились за виновником и в итоге поймали его в Италии», — говорится в сообщении Telegram-канала.