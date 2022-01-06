Офис генерального прокурора подал в Печерский районный суд Киева ходатайство об аресте имущества лидера “Европейской солидарности”, бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань, пишет «Прямой».

Он подчеркнул, что в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, подобные ходатайства рассматриваются при обязательном участии народного депутата при условии его заблаговременного уведомления. Адвокат Петра Порошенко добавил, что ходатайство подал прокурор по фамилии Белкин.

“Вчера после 16:00 один из адвокатов нашего объединения Иван Черный получил смс о том, что сегодня в 9:30 здесь будет рассматриваться ходатайство прокурора по фамилии Белкин в отношении, как там написано, ареста имущества Петра Порошенко», — сообщил адвокат.

Пятый президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение после информации о подозрении в государственной измене. По его словам, сейчас он находится в Варшаве и намерен вернуться в Украину в первой половине января.

Как сообщалось ранее, подозрение касается дела о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014-2015 годах.