Печерский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на имущество пятого президента и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко по делу о государственной измене.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Соответствующее определение суда было объявлено во время судебного заседания в четверг.

Источники в команде Порошенко рассказали УП, что арестованы все принадлежащие ему земельные участки, юридические лица (банк, заводы и т.п.), которые с ним связаны, все недвижимое имущество, включая дом в Козине, арестованы банковские счета и корпоративные доли.

Есть возможность на апелляцию, однако обнародование полного текста определения суда перенесли на 14 января.

Адвокат Порошенко назвал это преследованием, заказом Офиса президента. Также защита лидера «ЕС» готовится к апелляции.

По словам адвоката, прокуроры взяли декларацию пятого президента и из нее писали ходатайство об аресте.

Пятый президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение после информации о подозрении в государственной измене. По его словам, сейчас он находится в Варшаве и намерен вернуться в Украину в первой половине января.

Как сообщалось ранее, подозрение касается дела о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014-2015 годах.