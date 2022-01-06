Не всем суждено стать счастливыми в 2022 году — 3 знака зодиака ждет одиночество.

Издание Quenoticias пишет, что речь идет об Овнах, Близнецах и Львах.

Овен

Для представителей этого знака 2022 год станет не лучшим, чтобы строить отношения. Есть большая вероятность разногласий и конфликтов, поэтому им не стоит надеяться на идеальный союз Однако, в конце года ситуация может наладиться. Главная проблема уроженцев этого знака, которая мешает им обрести счастье в любви, — неумение искать компромиссы.

Близнецы

Уроженцев этого знака не ждут романтические отношения потому, что они могут столкнуться с множеством трудностей. Но это будет идеальным временем, чтобы прекратить отношения. Хорошая новость в том, что одиночество сделает их счастливыми, хотя и временно. Уроженцам знака нужно наконец-то определиться, чего они хотят от жизни.

Лев

Рожденным под этим знаком будет особенно сложно построить любовные отношения или остаться в них. Им лучше сконцентрироваться на карьере до тех пор, пока они не поймут, что готовы брать на себя ответственность за семью. Уроженцам знака не стоит торопиться с важными решениями.

У легендарного племени майя был свой календарь и свои знаки, которые соответствовали дате рождения. Считалось, что у каждого родившегося есть свой собственный покровитель, оберегающий человека и наставляющий его на верный путь.

2022 год — год Черного Водяного Тигра — принесет большие изменения в жизнь многих знаков зодиака. Однако будут и испытания, которые придется преодолеть.