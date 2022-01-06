В Кривом Роге суд наложил арест на квартиру женщины и обязал ее выплатить 100 тысяч гривен морального ущерба гражданке, чью фотографию и разместила без согласия в посте в социальной сети Facebook в своем аккаунте. Соответствующее решение принял судья Саксаганского районного суда Кривого Рога, говорится в обнародованном на сайте Единого реестра досудебных решений материале дела. В суд с гражданским иском о неправомерном использовании ее фотографии в сети и выплате морального ущерба обратилась женщина в конце декабря. Суть претензий к ответчице заключалась в том, что "обидчица" без ее согласия разместила ее с мужем фото в своем Facebook в посте под названием: "СВОЗИТ ГРОБЫ К ГОРИСПОЛКОМУ?" Означает ли поддержка петиции, что поборы на кладбищах будут прекращены? (на языке оригинала). Такая публикация с ее изображением на снимке, по мнению истицы, была неправомерной, и привела "не только к раскрытию и распространению ее персональных данных, а именно о моем семейном состоянии, освещении личных отношений, религиозных убеждений, но и к обсуждению общественностью не только ее , но и мужа, его личных отношений, деятельности в должности руководителя КП "Ритуал Сервис Плюс" КМР, свидетельством чему являются комментарии под постом ответчика". Добавим, что саму эту фотографию ответчик взяла в Facebook-аккаунте истицы "Такое вмешательство ответчика в ее личную жизнь и нарушение ее личных неимущественных прав считает явно чрезмерным и непропорциональным вмешательством в конфиденциальность, что привело к перенесению ряда моральных страданий и причинению морального вреда. Размер морального вреда им оценен в 100 000 грн., что составляет иска", — говорится в материале дела. Судья В. Прасолов удовлетворил иск полностью. Так, на квартиру ответчицы общей площадью 44,7 "квадрата" был наложен арест. Женщину обязали установить технические настройки в ее аккаунте в Facebook, чтобы "пост раздора" нельзя было удалять, редактировать, репостить и комментировать. А еще – она должна возместить моральный вред. Также отмечается, что при принятии решения суд учитывал, что стоимость арестованной квартиры составляет 20 291 гривну (такие данные ответчика указала при подаче декларации в 2021 году), соответственно, не превышает размера морального ущерба, который просит взыскать истица. "Так что арест на квартиру будет соизмерим с исковыми требованиями", — говорится в публикации. Вердикт может быть обжалован в апелляционном порядке в Днепровском Апелляционном суде.

Криворожский суд арестовал квартиру у женщины из-за публикации чужого фото в Facebook (скрин: reyestr.court.gov.ua)