Министерство иностранных дел Украины оказывает помощь группе украинцев, застрявших в охваченном протестами Казахстане. В настоящее время в посольство за помощью обратились более 40 граждан Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер украинского МИД Олег Николенко. "В настоящее время в посольство обратились 43 гражданина. Все они пассажиры отмененных авиарейсов из Алматы и Нур-Сулатана. Угрозов безопасности украинцев нет. Они обеспечены временным жильем и едой, дипломаты поддерживают с ними регулярную связь", — сказал он. Николенко отметил, что завтра власти Казахстана, по предварительной информации, планируют возобновление работы международного аэропорта в Алматы. Украинское посольство уже договаривается с перевозчиком о возвращении украинцев домой по ближайшему случаю. "Информация о попадании наших граждан в чрезвычайные ситуации на фоне событий в Казахстане отсутствует. В случае необходимости помощи немедленно обращаться в посольство", — добавил представитель МИД. Напомним, сегодня в МИДе заявили, что в Казахстане застряла группа украинцев, которые не смогли самолетом вернуться домой. Украинские дипломаты искали для них рейс. Больше о ситуации читайте в материале "Протесты, увольнения Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане".