«Укрзализныця» показала, как выглядел новогодний поезд, который курсировал по маршруту «Киев-Чоп» в ночь с 31 декабря на 1 января.

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Так выглядел 8 вагон поезда №59. Он был украшен командой GogolFest.

Накануне «Укрзалізниця» показала 5 новых купейных вагонов, которые заказали у «Крюковского вагоностроительного завода». Они были куплены за счет государственного бюджета.

«Укрзализныця» обновила меню в поездах «Интерсити». Уже с 1 ноября пассажирам будут предлагать ланч-боксы на любой вкус.