В Алматы силовики приступили к зачистке от протестующих площади Республики. В то же время есть информация о том, что митингующие штурмуют телебашню Кок-Тобе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Orda и NUR.KZ. Как сообщают очевидцы, с площади Республики в Алматы раздаются выстрелы. Однако сейчас в городе сильный туман, поэтому плохо видно, что происходит на площади. Кроме того, поступает пока неподтвержденная информация о том, что протестующие пошли по штурму на городскую телебашню. Оттуда также раздаются выстрелы и слышны взрывы. Корреспондент российского агентства "Sputnik Казахстан" рассказал, что со стороны площади Республики бегут группы людей, некоторые ранены. Напомним, вчера у Алматы на фоне массовых протестов началась антитеррористическая операция. Как писало РБК-Украина, силовики в Алматы применили летальное оружие против протестующих.