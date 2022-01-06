В России вразрез с официальными комментариями Касым-Жомарт Токаева заявили, что протесты в Казахстане организованы из-за рубежа.

Соответствующее заявление обнародовал российский МИД:

«Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства».Выносили дорогую технику и деньги: жительница Алматы о том, что происходило ночью

Отметим, при этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев называл виновниками протестов правительство, в частности, Министерство энергетики в частности. Именно поэтому он отправил всех министров в отставку.

Российская Федерация направила своих военных в Казахстан. Накануне президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил помощи у ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), куда входят: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан «на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране».

Как сообщалось ранее, в Казахстане продолжаются акции протеста из-за повышения цен на автомобильный газ, они уже переросли в столкновения с полицией. Для разгона толпы силовики применяют светошумовые гранаты. На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство страны в отставку и ввел чрезвычайно положение.

В Казахстане 5 января продолжаются столкновения, в Алматы штурмуют здание администрации, а в Актобе силовики пытаются оттеснить людей от здания акимата (региональный орган исполнительной власти).

