Протесты в Казахстане продолжаются уже пятый день. Начавшиеся митинги из-за резкого повышения цены на газ переросли в масштабные протесты по всей стране. Президент Касим-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ, в составе которой Россия. Детальнее о ситуации в Казахстане 6 января — в материале РБК-Украина ниже. Происходящее в Казахстане 6 января Первая группа российских военных уже прибыла в Казахстан. Беларусь также анонсировала отправку десантников в Казахстан. Местные СМИ со ссылкой на МВД страны сообщают о двух тысячах задержанных в Алматы. По данным местных СМИ, во всех регионах Казахстана кроме Алматы возобновил работу проводной интернет. В Алматы же происходит "зачистка" и задержание в районе департамента полиции. В Казахстане вводят госрегулирование цен на ключевые товары, в том числе газ. Кроме того, на полгода вводится запрет на вывоз за границу крупного и мелкого рогатого скота, а картофеля и моркови – на три месяца. Таджикистан в рамках миссии ОДКБ намерен отправить в Казахстан около 200 военных. Армения направляет в Казахстан 70 военных в рамках миротворческих сил ОДКБ. Также в страну своих военных направит и Белоруссия. Токаев дал ряд поручений по урегулированию ситуации. В частности, он распорядится создать спецкомиссию для выявления причин произошедших событий, установления и привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных. Россия направила подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск в Казахстан. Они вошли в состав миротворческой группы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В составе организации Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В Алматы проходит "зачистка", полиция сообщает о десятках погибших.Протесты в Казахстане: что произошло Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на автомобильный газ – цены выросли в два раза (с 60 до 120 тенге за литр). После этого начались первые протесты в Мангистауской области. На фоне протестов власти пообещали пересмотреть решение и снизить цены, однако протесты это не остановило. На третий день протесты стали общенациональными, а у протестующих появились политические требования. В частности, смена власти и отстранение бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который на тот момент был пожизненным главой Совета безопасности страны. Власти страны пошли на уступки и президент объявил об отставке правительства, но протесты не утихали. Президент страны Касим-Жомарт Токаев 4 января выступил с первым обращением к народу, в котором заявил, что "власть не падет". А уже 5 января, во втором видеообращении, он заявил, что займет пост главы Совбеза (вместо Назарбаева) и пригрозил жесткими действиями. По всей стране отключили интернет, начались перебои со связью. 5 января "очагом" протестов стал город Алматы, где протестующие захватили мэрию, департамент полиции и аэропорт. В городе весь день продолжались столкновения протестующих с силовиками с применением оружия. Появились сообщения о десятках раненых. К вечеру власти объявили антитеррористическую спецоперацию в Алматы и анонсировали "зачистку" города. Местных жителей призвали не выходить из дома. Токаев также ввел чрезвычайное положение, которое подразумевает и комендантский час, по всему Казахстану. Вечером 5 января Токаев обратился за помощью в ОДКБ. В составе этой организации шесть стран, в том числе Россия. В ответ на запрос Токаева ОДКБ объявила, что направит в Казахстан миротворческую миссию. От России в числе "миротворцев" – десантники.