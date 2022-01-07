Казахский беглый оппозиционер Мухтар Аблязов объявил себя лидером протестов в Казахстане. По его словам, участники массовых акций координируют свои действия с ним. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. По словам Аблязова, если Запад не вмешается в ситуацию в Казахстане, то Российская Федерация заставит его соблюдать политику восстановления своего рода Советского Союза. "Иначе Казахстан превратится в Беларусь, и [президент России Владимир] Путин методично навяжет свою программу: воспроизведение структуры, похожей на Советский Союз", — подчеркнул он. Он также объявил себя лидером протестов в Казахстане и отметил, что с ним ежедневно консультируются по тактике массовых акций в Алматы. "Я считаю себя лидером оппозиции. Каждый день протестующие звонят мне и спрашивают: что нам делать? Мы стоим здесь: что нам делать?", — добавил Аблязов. Кто такой Мухтар Аблязов Аблязов является политическим и общественным деятелем, бывшим министром энергетики, индустрии и торговли Казахстана (апрель 1998 – октябрь 1999), экс-главой совета директоров БТА банка, а также лидером оппозиционного движения "Демократический выбор Казахстана". Власти обвиняют его в хищении 6 млрд долларов в БТА Банке. Аблязов скрывается во Франции, в 2015 году суд в Лионе одобрил его экстрадицию, но высшая инстанция отменила его на основании того, что при подаче запроса об экстрадиции в его отношении были политические мотивы. Напомним, Аблязов организовывал акции протеста летом 2019 года после выборов президента Казахстана, на которых победил нынешний лидер Касим-Жомарт Токаев. Нынешние массовые протесты продолжаются со 2 января 2022 г. на фоне резкого подорожания автомобильного газа. Позже участники протестов начали выдвигать политические требования, в дальнейшем в городах начались столкновения с силовиками, захват административных зданий и мародерство.