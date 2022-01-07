В немецком Оберхофе состоялась женская спринтерская гонка пятого этапа Кубка мира по биатлону. Сразу три украинки финишировали в топ-40. Детальнее — в материале РБК-Украина. Вернувшаяся в основную команду Валентина Семеренко показала идеальную стрельбу, и с двумя нулями завершила гонку с 13-м результатом. У Юлии Джимы стрельба не слишком получилась – 3 промаха, однако она продемонстрировала хороший ход и оказалась на 21-м месте в итоговом протоколе. Еще одна представительница Украины Дарья Блашко оказалась 31-й. Она так же, как и Семеренко, прошла дистанцию без промахов, но имела проблемы со скоростью. Еще две украинки в зачетную зону попасть не смогли. Бех Екатерина стала 85-й, Ольга Абрамова 87-й. Победу в спринте одержала новержка Марти Ольсбю Ройселанд. Второе место у белоруски Анны Сола, третье – француженка Жюлья Симон. По итогам гонки Семеренко заработала 28 очков, Джима – 20 баллов, Блашко – 10. Все они пробились в гонку-преследование. Результат: 1. Марти Олсбю Ройселанд (1+0) 23:30,1 2. Анна Сола (2+0) + 7,1 2. Жюлья Симон (0+1)+7,1 … 13. Валя Семеренко (0+0) + 46,5 21. Юлия Джима (2+1)+1: 13,6 31. Дарья Блашко (0+0) +1:23,0 85. Екатерина Бех (1+3)+3: 33,7 87. Ольга Абрамова (1+3) +3: 41,8 Напомним, ранее сегодня состоялась мужская спринтерская гонка. Лучшим среди украинцев стал Богдан Цимбал-19 место.