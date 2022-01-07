Информация об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал" в рамках дела о бывшем президенте Петре Порошенко не соответствует действительности. Печерский райсуд Киева арестовал только имущество, принадлежащее ему на основании данных реестров. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственное бюро расследований. Сообщается, что информация об аресте активов "Прямого" и "5 канала", которые с 2021 года принадлежат медиахолдингу "Свободные медиа", является ложной. "…арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался. Подчеркиваем, что в связи с принятием судебного решения каких-либо ограничений деятельности средств массовой информации не произошло", — говорится в сообщении. В ДБР уточнили, что арест наложен исключительно на имущество, корпоративные права, владельцем которых согласно реестрам является Порошенко. Напомним, вчера Печерский районный суд Киева арестовал все имущество Порошенко по делу о государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР". После этого его защита распространила информацию о якобы арестованных активах двух телеканалов. Подробности этого дела читайте в материале "Угольное дело. В чем обвиняют Порошенко, и причем здесь Медведчук".