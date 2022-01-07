Франция и Германия инициировали встречу лидеров "нормандской четверки" по урегулированию конфликта на Донбассе. Встреча планируется организовать в ближайшие недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона. "С (немецким – ред.) канцлером Шольцем мы предложили провести еще одну встречу в течение следующих недель … Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигать вперед в этих ключевых" направлениям", — сказал Макрон. Французский президент также подчеркнул, что вопрос развития общих возможностей Европы в сфере безопасности и обороны будет одним из главных направлений во время председательства Парижа в Совете ЕС.

Лидеры "нормандской четверки" последний раз проводили встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. До этого главы Франции, Германии, Украины и России встречались в Париже в декабре 2019 года. Напомним, вчера прошли нормандские переговоры политических советников Германии, Франции и России.