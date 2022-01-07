На следующей неделе состоится первое в 2022 году заседание Совета глав оборонных ведомств стран НАТО, но в виртуальном формате. На заседание пригласили Украину и Грузию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО. Заседание Военного комитета НАТО состоится 12-13 января. Первый день будет посвящен военно-стратегическому мышлению и обсуждению Концепции ведения боевых действий НАТО. Второй день начнется с выступления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. После выступления генсека состоится обзор текущей ситуации с безопасностью и обсуждения текущей позиции НАТО по сдерживанию и обороне, а затем министры обороны НАТО проведут встречу с представителями Грузии и Украины. На повестке этой встречи будет обсуждение ситуации вокруг Украины и Грузии, а также текущий прогресс во внедрении реформ в обороне.